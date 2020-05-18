Коронавирус - карта распространения 18 мая

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 18 мая 2020 в мире инфицированы 4 716 965 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 18 мая, десятка лидеров

1 486 742 США

281 752 Россия

244 995 Великобритания

241 080 Бразилия

230 698 Испания

225 435 Италия

179 693 Франция

176 369 Германия

149 435 Турция

120 198 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

315 248 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 89 564 человека. В Великобритании умерли 34 716 человек, в Италии - 31 908 смертей. По всему миру 1 734 651 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.