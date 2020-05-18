Коронавирус - карта распространения 18 мая
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 18 мая 2020 в мире инфицированы 4 716 965 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 18 мая, десятка лидеров
- 1 486 742 США
- 281 752 Россия
- 244 995 Великобритания
- 241 080 Бразилия
- 230 698 Испания
- 225 435 Италия
- 179 693 Франция
- 176 369 Германия
- 149 435 Турция
- 120 198 Иран
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
315 248 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 89 564 человека. В Великобритании умерли 34 716 человек, в Италии - 31 908 смертей. По всему миру 1 734 651 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.