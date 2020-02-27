Папа Римский отменил службу из-за "недомогания", у него заметили кашель и насморк

Понтифик вернется к выполнению запланированной работы позже.

Папа Франциск отменил запланированную мессу со священнослужителями в Риме из-за недомогания.

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Как сообщает Associated Press, ссылаясь на Ватикан, понтифик испытывает «слабое недомогание», и вернется к выполнению запланированной работы позже.

О природе недомогания не сообщается, но на службе в среду Папу видели с кашлем и насморком. Это произошло на фоне вспышки коронавируса в Италии.

По состоянию на сегодня, в Италии зафиксировано более 400 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Накануне сообщалось, что в Италии число умерших от нового коронавируса возросло до 11 человек.