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Папа Римский отменил службу из-за "недомогания", у него заметили кашель и насморк

14:27, 27 февраля 2020
Мир
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Папа Франциск заболел / Иллюстрация REUTERS

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Как сообщает Associated Press, ссылаясь на Ватикан, понтифик испытывает «слабое недомогание», и вернется к выполнению запланированной работы позже.

О природе недомогания не сообщается, но на службе в среду Папу видели с кашлем и насморком. Это произошло на фоне вспышки коронавируса в Италии.

По состоянию на сегодня, в Италии зафиксировано более 400 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Накануне сообщалось, что в Италии число умерших от нового коронавируса возросло до 11 человек.

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