Боевики захватили консульство Туниса в столице Ливии

Представитель министерства иностранных дел Туниса в разговоре с корреспондентом Би-би-си подтвердил факт захвата дипведомства и выразил осуждение нападения, но отказался от дальнейших комментариев.

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Пока не известно, что за группировка напала на консульство и идет ли речь о захвате заложников, похищении или своеобразной акции протеста ополченцев, которые часто происходят в Ливии.