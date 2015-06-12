Боевики захватили консульство Туниса в столице Ливии

18:58, 12 июня 2015
Мир
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Неизвестная вооруженная группировка захватила тунисское консульство в Триполи и удерживает там 10 сотрудников.

REUTERS

Представитель министерства иностранных дел Туниса в разговоре с корреспондентом Би-би-си подтвердил факт захвата дипведомства и выразил осуждение нападения, но отказался от дальнейших комментариев.

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Пока не известно, что за группировка напала на консульство и идет ли речь о захвате заложников, похищении или своеобразной акции протеста ополченцев, которые часто происходят в Ливии.

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