В результате серии взрывов в Ливии погибли 38 человек

Сегодня в разных районах города взорвались три начиненных взрывчаткой автомобиля: один около заправочной станции, второй - у полицейского участка, третий взрыв прогремел у расположенного в Тобруке дома спикера ливийского парламента Акиля Салиха, передает Би-би-си.

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По мнению Акиля Салиха, серия взрывов могла быть ответом на авиаудары Египта по позициям боевиков "Исламского государства" в ливийском городе Дерна.

В настоящее время в Ливии существует двоевластие: в Тобруке заседает избранный на всеобщих выборах парламент, в то время как в Триполи работает происламский Всеобщий национальный конгресс.