Стало известно, во сколько обошлась США война в Ираке
03:07, 07 февраля 2020Мир
94 0
Расходы США на войну в Ираке оценили в триллионы долларов.
REUTERS
Соединенные Штаты потратили на войну в Ираке 1,9 триллиона долларов.
Об этом сообщает Military Times.
Эта цифра включает в себя не только выделенные на кампанию средства, но и расходы на Ирак со стороны Госдепартамента, обеспечение ветеранов войны и другое.
Читайте такжеВ Иране предложили $3 миллиона за убийство Трампа
На непредвиденные операции в Ираке, в том числе борьбу с террористической группировкой «Исламское государство», с 2003 по 2019 годы Пентагон получил около 838 миллиардов долларов.
Затраты Госдепа составили около 59 миллиардов, еще почти 100 миллиардов выплачено ветеранам войны в Ираке.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter