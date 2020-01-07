США и Британия хотят оставить своих военных в Ираке

Американских военных там тысячи, британских - сотни.

Соединенные Штаты Америки и Великобритания выступили против вывода своих войск из Ирака после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Как сообщил "Голос Америки", британское правительство призывает Ирак позволить британским войскам оставаться в этой стране на фоне требований о выводе иностранных сил. Всего Британия имеет в Ираке от 400 до 500 военных, в то время как военнослужащих США там насчитывают более 5 тысяч.

В Лондоне говорят, что главная роль британских военных в Ираке сейчас заключается не в боевых действиях, а в обучении и оснащении иракских и курдских сил безопасности.

В свою очередь, американский министр обороны Марк Эспер подчеркнул, что США не планируют выводить свои войска из Ирака и назвал ошибкой обнародованное письмо главного военного командующего, что дал основания для предположений о выводе. "Не было никакого решения выходить из Ирака. Не было решение выходить и не было подано планов о выходе", - сказал Эспер.

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Основанием для противоречивых сообщений стало обнародованное в понедельник в Twitter письмо в адрес иракского правительства от американского командующего в Ираке. В том письме сказано, что США уважают “решение Ирака о выводе”, и что американские военные "на протяжении следующих дней и недель будут перемещаться для того, чтобы быть готовыми для продвижения дальше”.

Как сообщал УНИАН, частично вывести свои войска из Ирака планируют Германия и Словакия.

Напомним, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны. Сегодня стало известно, что парламент Ирана проголосовал за признание армии США и Пентагона террористическими организациями.