Бывшая глава МИД Канады Христя Фриланд стала заместителем премьера Трюдо

В 2015 году Фриланд стала министром международной торговли Канады, а с января 2017 года возглавляла МИД.

Экс-министр иностранных дел Канады, политик украинского происхождения Христя Фриланд стала заместителем премьер-министра страны Джастина Трюдо.

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Об этом со ссылкой на AP сообщает Deutsche Welle. Отмечается, что Фриланд также заняла пост министра межправительственных дел.

Отмечается, что политик будет продолжать контролировать отношения между Канадой и США, а также будет и дальше работать над новым торговым соглашением между Канадой, США и Мексикой.

В 2015 году Фриланд стала министром международной торговли Канады, а с января 2017 года возглавляла МИД. Новым главой внешнеполитического ведомства стал адвокат из Квебека Франсуа-Филипп Шампань.

Ранее сообщалось что в Канаде назначили нового посла в Украине Ларису Ґаладза вместо Романа Ващука.