Новая Зеландия впервые выкупила оружие у населения после терактов в Крайстчерче

В марте в результате вооруженного нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч погиб 51 человек.

Власти Новой Зеландии впервые после терактов в городе Крайстчёрч провели выкуп оружия у населения.

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Как сообщает DW, cсылаясь на новозеландскую полицию, 169 человек сдали 224 единицы оружия и комплектующих, за которые в пересчете суммарно получили около 260 тысяч евро.

До конца этого года планируется провести еще около 250 подобных выкупов.

Отмечается, что правительство Новой Зеландии в конце июня выделило в пересчете около 121 миллиона евро на выкуп полуавтоматического оружия у населения. Продать оружие смогут те, кто ранее приобрел оружие законным образом. Владельцам будут возвращено до 95 процентов закупочной цены.

Для тех, кто владеет оружием нелегально и добровольно сдаст его полиции, предусмотрена процедура амнистии.

Как сообщал УНИАН, 15 марта в результате вооруженного нападения на две мечети во время пятничной молитвы в новозеландском городе Крайстчерч погиб 51 человек, еще не менее 39 получили ранения. Это нападение стало крупнейшим по количеству жертв в истории страны.

Ответственность за стрельбу взял на себя 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант, его официально обвинили в терроризме.