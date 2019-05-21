В Новой Зеландии напавшего на мечети официально обвинили в терроризме

15 марта в результате вооруженного нападения на две мечети во время пятничной молитвы в новозеландском городе Крайстчерч погиб 51 человек, еще не менее 39 получили ранения.

В Новой Зеландии напавшего на мечети в марте официально обвинили в терроризме.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на полицию Новой Зеландии, сегодня австралийцу Брентону Тарранту предъявлены обвинения в "участии в террористическом акте".

В частности, его обвиняют в убийстве 51 человека и покушении на убийство 39 человек.

Отмечается, что обвинения в терроризме предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Суд над Таррантом должен состояться в июне.

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Как сообщал УНИАН, 15 марта в результате вооруженного нападения на две мечети во время пятничной молитвы в новозеландском городе Крайстчерч погиб 51 человек, еще не менее 39 получили ранения. Это нападение стало крупнейшим по количеству жертв в истории страны.

Новозеландские СМИ сообщили, что ответственность за стрельбу взял на себя 28-летний гражданин Австралии, который якобы прибыл в Новую Зеландию для совершения этого нападения.