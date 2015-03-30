Власти Австралии обязали все авиакомпании ввести "правило двух пилотов" в кабине самолета

Власти Австралии обязали все авиакомпании страны ввести правило, запрещающее пилотам находиться в кабине в одиночестве во время полета, если в самолете более 50 пассажиров, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Правило будет касаться как внутренних, так и международных рейсов, сообщает министерство инфраструктуры и регионального развития Австралии.

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Такие меры были приняты после катастрофы самолета компании Germanwings в Альпах, в результате которой погибли 150 человек. По данным следствия, крушение мог устроить второй пилот Андреас Любиц, когда он остался в кабине один.

После этого правило "двух человек в кабине" было введено в ряде стран Европы, в Канаде и в Новой Зеландии.