У известной российской певицы обнаружили отек мозга
05:34, 15 марта 2019Мир
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В данный момент состояние Юлии Началовой оценивается как крайне тяжелое.
Появились новые данные о состоянии Началовой / фото instagram.com/julianachalova
У российской певицы и телеведущей Юлии Началовой начался отек мозга. Как отмечается, он осложнен двусторонней пневмонией.
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Об этом сообщает Mash. Подчеркивается, что состояние артистки ухудшилось. В данный момент оно оценивается как крайне тяжелое.
Ранее сообщалось, что самочувствие госпитализированной Началовой изменилось.
Как сообщал УНИАН, российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта. 13 марта стало известно, что врачи ввели артистку в состояние искусственной комы.
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