цей матеріал доступний українською

У известной российской певицы обнаружили отек мозга

05:34, 15 марта 2019
Мир
462 0
Появились новые данные о состоянии Началовой / фото instagram.com/julianachalova

Читайте такжеИзвестную российскую певицу ввели в состояние искусственной комы

Об этом сообщает Mash. Подчеркивается, что состояние артистки ухудшилось. В данный момент оно оценивается как крайне тяжелое.

Ранее сообщалось, что самочувствие госпитализированной Началовой изменилось.

Как сообщал УНИАН, российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта. 13 марта стало известно, что врачи ввели артистку в состояние искусственной комы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица