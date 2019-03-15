У известной российской певицы обнаружили отек мозга

В данный момент состояние Юлии Началовой оценивается как крайне тяжелое.

У российской певицы и телеведущей Юлии Началовой начался отек мозга. Как отмечается, он осложнен двусторонней пневмонией.

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Об этом сообщает Mash. Подчеркивается, что состояние артистки ухудшилось. В данный момент оно оценивается как крайне тяжелое.

Ранее сообщалось, что самочувствие госпитализированной Началовой изменилось.

Как сообщал УНИАН, российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта. 13 марта стало известно, что врачи ввели артистку в состояние искусственной комы.