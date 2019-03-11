Дженнифер Лопес в четвертый раз выходит замуж

Ее бойфренд Алекс Родригес надел на палец Джей Ло кольцо с огромным бриллиантом.

О помолвке этой пары говорили давно и вот Джей Ло и Алекс Родригес официально сообщили эту радостную новость.

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49-летняя певица опубликовала у себя в фотоблоге снимок, где Алекс надел на ее палец кольцо с огромным бриллиантом, сопроводив снимок множеством сердец. Алекс Родригес тоже опубликовал этот снимок с лаконичной надписью: "Она сказала "да!".

В феврале 2019 года пара отпраздновала двухлетие своих отношений. Журналисты уже давно задавали Дженнифер и Алексу вопрос о возможной помолвке, но те лишь отвечали, что не спешат со свадьбой. Однако всякий раз Дженнифер не упускала возможности сказать, какой замечательный и надежный мужчина Алекс Родригес.

Вероятно, после того, как пара обручилась, они отправились на отдых, потому что оба поделились интересными снимками, где Джей Ло запечатлена в бикини. На певице изумрудный купальник и большие солнцезащитные очки от Gucci, звезда позирует на пустынном пляже.

Напомним, для Дженнифер этот брак станет четвертым. У нее есть двое взрослых детей от певца Марка Энтони. Алекс Родригес тоже был женат на Синтии Скертис, с ней он развелся в 2008 году и воспитывает двух дочерей.