"Первое место не займет": стало известно, что не так с песней Лазарева на Евровидении

Музыкальный критик Сергей Соседов разделил мнение, что новая песня Лазарева хитом не является.

Скандальный российский музыкант Юрий Лоза раскритиковал песню Scream («Крик») певца Сергей Лазарев, который представит РФ на «Евровидении».

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Об этом передает «Ура.ру». «Лазарев не имеет к России никакого отношения. Он будет петь песню на английском языке на британском конкурсе. С какой стати россияне обсуждают его песню?» - негодовал Лоза.

Музыкальный критик Сергей Соседов также разделил мнение, что новая песня Лазарева хитом не является, но он уверен, что она «достойная».

«Только идиот может назвать эту песню отстойной. Песня исполнена интересно, но первое место она не займет», - сказал Соседов.

Как сообщал УНИАН, ранее российский певец Сергей Лазарев, который представит Россию на «Евровидении», отреагировал на критику к его конкурсной песни Scream («Крик»).