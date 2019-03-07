Меркель отказала США в проведении военного маневра возле Керченского пролива - СМИ

Канцлер Германии сослалась на предостережения президента Украины, что проведение одноразового маневра в Керченском проливе не будет достаточной мерой для урегулирования ситуации с блокированием Россией судоходства в проливе.

Канцлер Германии Ангела Меркель не поддалась давлению со стороны США о проведении военно-морского маневра между оккупированным Крымом и российской территории.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три осведомленные источника.

Проведение военно-морского маневра в Керченском проливе могло спровоцировать Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В частности, 16 февраля в рамках встречи на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс настоятельно призывал канцлера ФРГ отправить немецкие суда в Керченский пролив, чтобы продемонстрировать президенту России, что Запад не пойдет на уступки в доступе к проливу.

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В то же время, как отметили источники, немецкий лидер отказалась от этого, сославшись на предостережения президента Украины Петра Порошенко.

Представитель немецкого канцлера отказался это комментировать.

По данным источников, Меркель отметила, что была готова в координации с Францией отправить конвой через пролив как одноразовый маневр, но Порошенко ответил, что этого будет недостаточно для урегулирования проблемы, потому что украинский лидер хочет, чтобы пролив постоянно был открытым.

Как сообщил другой источник, Франция тоже отказались принять участие в этом, оценивая идею как излишнюю провокацию.