"Богемская рапсодия", "Черная пантера", "Звезда родилась": объявлены номинанты на премию "Оскар-2019"

На «Оскар» в номинации «лучший фильм года» претендует восемь картин.

Американская киноакадемия объявила полный список номинантов на получение «Оскара-2019». Трансляция велась в Youtube-канале премии.

На «Оскар» в номинации «лучший фильм года» претендует восемь картин: «Рома», «Звезда родилась», «Зеленая книга», Фаворитка», «Черный клановец», «Власть», «Черная пантера» и «Богемская рапсодия».

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Премию в категории лучший режиссер могут получить Альфонсо Куарон («Рома»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Спайк Ли («Черный клановец»), Йоргос Лантимос («Фаворитка»), Адам МакКей («Власть») или Павел Павликовский («Холодная война»).

В номинации «лучшая мужская роль» всего представлено пять человек: Кристиан Бэйл («Власть»), Рами Малек («Богемская рапсодия»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Вигго Мортенсен («Зеленая книга») и Виллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»).

Премию за «лучшую женскую роль» могут получить также пять актрис: Гленн Клоуз («Жена»), Леди Гага («Звезда родилась»), Оливия Колман («Фаворитка»), Ялица Апарисио («Рома») и «Мелисса МакКарти» («Сможете ли вы меня простить?»).

За "лучший иностранный фильм" будут бороться «Холодная война», «Магазинные воришки», «Капернаум», «Пылающий», а в категории "лучший полнометражный мультфильм" - «Суперсемейка 2», «Остров собак», «Мираи», «Ральф-разрушитель 2: Интернетри», «Человек-паук: Вокруг Вселенной».

В прошлом году «Оскар» в номинации «лучший фильм» получила картина «Форма воды», которую снял Гильермо дель Торо.

Отметим, фильм “Удаленный лай собак”, о 10-летнем мальчике, который растет на фоне войны на Донбассе, прошел в шорт-лист “Оскара”-2019.

Как сообщал УНИАН, 91-я церемония вручения наград пройдет в Лос-Анджелесе 24 февраля.