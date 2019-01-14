Bloomberg: Война против Украины помешает России получить инвестиции, которые ей нужны в 2019 году

Санкции уже несколько лет сокращают поток денег на российский рынок и это продолжится, если Москва не откажется от агрессивной внешней политики.

Россиян не волнует война против Украины и вторжение в Сирию. Они недовольны Москвой из-за упадка экономики.

Но чтобы ее оживить, Владимиру Путину будут нужны внешние инвестиции. А военные авантюры будут мешать их притоку. Об этом в эфире телеканала Bloomberg сказал директор Eurasia Group по вопросам Украины и России Алекс Бридоу.

Читайте такжеUSA Today: У США и Европы есть много способов наказать Россию за атаку против Украины

Он отметил, что российский автократ все еще достаточно популярен. Но хотя его рейтинг и составляет около 60%, в прошлом году произошло значительное падение этого показателя. Ведь до 2018-го Путина поддерживали 80% россиян.

«Интересно то, что важную роль сыграли внутренние факторы. К примеру, многие люди были расстроены поднятием пенсионного возраста. Так что дело совсем не во внешней политике, не в российских действиях в Украине, Сирии или еще где-то. В фокусе именно внутренние проблемы. И это много говорит о вызовах, перед которыми встала российская экономика на ближайшие несколько лет и во время нового президентского срока Путина», - сказал Бридоу.

Он также обратил внимание, что между российским автократом и лидерами ЕС сохраняется большое напряжение. И в первую очередь этому способствует война в Украине. Однако, на международной арене появились лидеры, с которыми он может найти общий язык. В частности, по мнению эксперта, таким будет новый президент Бразилии Жайир Болсанару. Впрочем, с Европой у России в 2019 году сохранятся сложные и напряженные отношения.

Тем временем, в новом году Путину будет остро необходимо добиться улучшения экономики России.

Читайте такжеAmerican Interest: Крымская истерия прошла, а жизнь Кремля становится тяжелой

«Ее рост вялый и остается на уровне ниже 2%. И нет признаков того, что ситуация улучшится из-за политики. Если посмотреть на усилия правительства, то станет понятно, что оно пытается запустить крупные национальные проекты с целью ускорения экономического роста. Но значительных структурных реформ нет. Их отсутствие еще больше отпугивает внешние инвестиции. Однако, Путину также придется иметь дело с санкциями. Они ограничивают европейские и американские инвестиции уже несколько лет. И это не изменится. Без изменений в российской внешней политике не будет и изменения поведения США и Европы», - подчеркнул эксперт.

Что касается Сирии, то здесь, по мнению Бридоу, Москва будет добиваться, чтобы ее слово играло ключевую роль в принятии любого политического решения для завершения войны.

«Москва также пытается дотянуться до других стран в регионе: Саудовской Аравии, стран Персидского залива. И при этом она также поддерживает отношения с Ираном. Она пытается быть игроком, с которым могут говорить все в регионе. Кажется, это ключевая цель Путина на Ближнем Востоке», - считает эксперт.