The Washington Post: Экономический кризис помогает Путину воплотить его пост-олимпийскую мечту в Сочи

Об этом пишет Карун Демириджан в статье «Экономический кризис помогает Путину воплотить его пост-олимпийскую мечту в Сочи», опубликованной в американской газете The Washington Post

Президент России Владимир Путин потратил 50 млрд. долл. на Олимпийские игры и надеялся, что его инвестиции помогут сделать более популярным этот горнолыжный рай в российских субтропиках. Но в течение прошлого года лишь немногие поехали отдыхать в Сочи, в то время как Россия боролась с политическим кризисом и все большей международной экономической изоляцией из-за своего вмешательства в ситуацию в Украине.

В последние недели, однако, на курортах вокруг Сочи происходит оживление. Россияне спешат бронировать гостиничные номера, заказывать горящие лыжные пакеты и заполнить черноморский горный курорт до предела.

Экономический и политический кризис в России, как оказывается, может спасти пост- олимпийскую мечту Путина.

Все началось примерно в тот момент, когда рубль упал, и в конце ноября 1 евро можно было купить за 60 рублей, тогда как в начале 2014 г. евро стоил около 45 рублей (сейчас почти 80). В связи с этим россиянам, привыкшим отдыхать за рубежом, стало очень дорого ездить на европейские горнолыжные курорты.

«Это означает, что впервые за много лет, люди предпочли более дешевый отдых в своей стране», – сказала Майя Ламидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров. Помня о зимних Олимпийских играх, отдыхающие заполонили Красную Поляну, где проходили соревнования для лыжников и сноубордистов, а теперь это самое популярное место для отдыха в России.

«Такого никогда не было в предыдущие годы», – сказала Ламидзе, которая считает падение рубля главной причиной такого оживления. «Это прекрасная возможность для наших курортов».

Россияне, у которых достаточно средств, обычно в течение года откладывают деньги на отдых, и многие ездят за границу примерно на две недели во время новогодних и рождественских праздников в январе.

«В этом году ехать в Европу было слишком дорого, поэтому мы решили приехать сюда», – говорит 28-летняя Марина Губская, которая работает в московском агентстве по недвижимости. «Гораздо дешевле прилететь сюда, тем более не нужно платить за визу».

Тем не менее, финансовые проблемы только отчасти объясняют, почему россияне все больше предпочитают отдыхать в Сочи.

Катание на лыжах – это спорт не для бедных, и хотя многие российские туристы покоряют склоны в Красной Поляне, этот месяц показал, что они, скорее всего, могли бы оплатить отдых в Европе, если действительно хотели бы этого. Но учитывая нынешнюю политическую ситуацию, они этого не сделали.

«Обычно мы ездим в Австрию или Италию, но в этом году мы решили, что это будет нашим ответом на санкции», – сказал 37-летний Максим Здор из Ульяновска, который находится на расстоянии 550 км к востоку от Москвы, имея ввиду санкции, введенные этим летом Евросоюзом и США в отношении России за ее вмешательство в ситуацию в Украине.

«Путин сказал нам, что лучше поддержать Россию и российские курорты такие, как Сочи», – сказала 28-летняя Наталья Щелконова, юрист и экономист, которая каталась с мужем на лыжах на территории комплекса «Горная карусель» на курорте «Горки Город», новейшего из горнолыжных комплексов в Красной Поляне.

«Конечно, эти горы не такие высокие, как Альпы», – говорит Наталья, указывая на склон и объясняя, что сначала муж хотел провести зимние праздники, занимаясь серфингом на Бали. «Но доллар и евро слишком сильно подорожали, а когда я смотрела путевки, все цены были в долларах, поэтому мы решили подождать. Сейчас мне кажется, что мы приняли правильное решение, приехав сюда».

Сочи давно стал любимым местом для летнего отдыха, но до прошлогодних Олимпийских игр он не пользовался большой популярностью среди россиян, как зимний курорт.

Олимпийская слава вдохновила 41-летнюю Наталью Васильевну, бухгалтера, и ее друзей на то, чтобы вместе со своими семьями проехать на машине примерно 1600 км от Москвы до Сочи, где они провели неделю на берегу моря и теперь едут в горы, чтобы покататься на лыжах.

«Нам было очень интересно посмотреть, как здесь все изменилось после Олимпиады», – сказала она. «И вы знаете, это хорошо, что у нас есть такая возможность поехать всем вместе. Это не зависит от курса валют, и вам не нужны билеты на самолет, которые могут стоить очень дорого, особенно для 11 человек».

Более высокие цены

Первые данные исследований, проведенных российскими банками, показывают, что этой зимой многие люди решили потратить свои обесценивающиеся рубли поближе к дому. ВТБ24, крупный банк в России, объявил в четверг, что на новогодние каникулы за рубежом его клиенты в 2015 г. потратили на 40 % меньше, чем год назад. Зато его клиенты потратили на 50 % больше, чем обычно, ближе к дому.

Если эти цифры не сойдутся со сбережениями, виновником может быть обменный курс: Цены по всей стране, на все – от бакалеи до предметов роскоши, выросли. Кроме того, многие россияне, выбирающие отдых в Сочи, не смогли найти выгодные предложения, на которые рассчитывали.

«Я должен сказать, что, к сожалению, в Красной Поляне, цены ничем не отличаются от европейских», – говорит 34-летняя Марина Киселева, которая в последнюю минуту решила приехать в Сочи из Москвы. «Может быть, для нас было немного дешевле, потому что мы приехали на машине, но в следующем году нам нужно будет лучше все спланировать и рассчитать».

По словам Майи Ломидзе из Ассоциации туроператоров, российские путешественники часто строят планы на зимние каникулы за несколько месяцев. Но в этом году многие забронировали номера за несколько недель до праздников. Это сделало путешественников зависимыми от роста цен, таких как те, что курорт «Роза Хутор» установил на горнолыжные абонементы в начале декабря в результате неожиданного подъема в сфере туризма.

Некоторые туристы в Сочи переживали, что не получат достаточно хорошего сервиса за свои деньги. Пока посетители расхваливали качество отелей, некоторые жаловались на заурядную еду и запутанный общественный транспорт. Было также множество жалоб из-за времени ожидания возле переполненных горнолыжных подъемников, говорят люди.

«По сравнению с Европой, там просто не хватает места», – 41-летний Игорь Ким из Москвы. «Он недостаточно хорош. Но мы знаем, что он станет лучше».

Тем не менее, почти каждый из нескольких десятков человек, опрошенных на курортах вблизи Сочи, говорил, что вероятно, вернется в будущем – в следующем году или, возможно, позже, когда будут исправлены ошибки.

«Если вы говорите об услугах, ладно, возможно, это место не совсем на уровне Европы. Но здесь все русские, так что вы знаете, куда идти, что делать – так проще», – сказала 27-летняя Айса Магнаева из Москвы. «Кроме того, да, наш выбор был в какой-то степени связан с обменным курсом. Но мы не приехали ради того, чтобы сэкономить деньги. Мы приехали отдыхать».