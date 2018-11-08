Американская звезда Тейлор Свифт обратилась за помощью к украинскому авиаперевозчику (видео)

Американская певица Тейлор Свифт наняла два транспортных самолета Ан-124 украинской авиакомпании "Авиалинии Антонова", чтобы перевезти концертное оборудование.

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Об этом пишет "Национальный промышленный портал". По данным издания, Ан-124 "Руслан" перевез оборудование из Брисбена (Австралия) в Окленд (Новая Зеландия).

Самолеты прибыли в пункт назначения с разницей в два часа и полностью справились с поставленной задачей.

Как сообщал УНИАН, ранее Тейлор Свифт стала триумфатором American Music Awards-2018. Певица победила в четырех номинациях: артист года, лучшая поп/рок певица, лучший поп/рок альбом и тур года.