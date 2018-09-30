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Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи охотничьих собак (фото)

15:26, 30 сентября 2018
Мир
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Южнокорейский президент получил в подарок от Ким Чен Ына двух белых псов / Twitter - TheBlueHouseKR

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что подарок северокорейского лидера стал ще одним символом «оттепели» в отношениях между Сеулом и Пхеньяном.

Животных переправили через демилитаризованную зону в четверг, 27 сентября.

Мун Чжэ Ин известен своей любовью к животным. Пара собак из КНДР будет жить вместе с его собакой по кличке Тори.

Агентство отмечает, что это уже не первый подобный подарок. В 2000 году отец Ким Чен Ына и предыдущий лидер КНДР Ким Чен Ир также подарил тогдашнему президенту Южной Кореи пару собак этой же породы.

Охотничьи собаки породы пхунсан, названные в честь одного из округов Северной Кореи, известны своей верностью и охотничьми навыками.

Ранее Северокорейский лидер Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину деликатесные грибы.

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Теги: #Южная Корея#Ким Чен Ын#Северная Корея