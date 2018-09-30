Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи охотничьих собак (фото)

Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин известен своей любовью к животным.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил президенту Южной Кореи Мун Чже Ину пару белых собак породы пхунсан.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что подарок северокорейского лидера стал ще одним символом «оттепели» в отношениях между Сеулом и Пхеньяном.

Животных переправили через демилитаризованную зону в четверг, 27 сентября.

Мун Чжэ Ин известен своей любовью к животным. Пара собак из КНДР будет жить вместе с его собакой по кличке Тори.

지난 2000년 6월 남북정상회담 당시에도 풍산개 한 쌍, ‘우리’ 와 ‘두리’ 가 온 적이 있습니다. 대통령이 키우고 있는 ‘마루’ 도 풍산개입니다. 이번에 온 두 마리 중 암컷 ‘곰이’는 2017년 3월생이고 수컷인 ‘송강’은 2017년 11월에 태어났습니다.

평화의 상징으로 온 곰이와 송강이를 환영합니다. pic.twitter.com/97RFyzJTDN — 대한민국 청와대 (@TheBlueHouseKR) 30 сентября 2018 г.

Агентство отмечает, что это уже не первый подобный подарок. В 2000 году отец Ким Чен Ына и предыдущий лидер КНДР Ким Чен Ир также подарил тогдашнему президенту Южной Кореи пару собак этой же породы.

Охотничьи собаки породы пхунсан, названные в честь одного из округов Северной Кореи, известны своей верностью и охотничьми навыками.

Ранее Северокорейский лидер Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину деликатесные грибы.