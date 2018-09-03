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Создатели анонсировали финал сериала «Время приключений»

05:35, 03 сентября 2018
Мир
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Последняя серия «Времени приключений» выйдет в эфир 3 сентября / CARTOON NETWORK

По данным издания, последняя серия «Времени приключений» выйдет в эфир 3 сентября.

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Как отмечается, создатели сериала выразили надежду на то, что поклонникам мультфильма понравится концовка.

Мультсериал «Время приключений» выходил в эфир на американском телеканале Cartoon Network с 2010 года.

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Теги: #сериал