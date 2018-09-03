Создатели анонсировали финал сериала «Время приключений»
05:35, 03 сентября 2018Мир
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Как отмечается, создатели сериала выразили надежду на то, что поклонникам мультфильма понравится концовка.
Последняя серия «Времени приключений» выйдет в эфир 3 сентября / CARTOON NETWORK
Американский мультсериал «Время приключений» закончится на 10-м сезоне. Об этом сообщает Variety.
По данным издания, последняя серия «Времени приключений» выйдет в эфир 3 сентября.
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Как отмечается, создатели сериала выразили надежду на то, что поклонникам мультфильма понравится концовка.
Мультсериал «Время приключений» выходил в эфир на американском телеканале Cartoon Network с 2010 года.
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