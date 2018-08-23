Фильм, который довел Тарантино до слез: вышел полный трейлер "Суспирии" со звездой "50 оттенков серого" (видео)

В США и Польше фильм выйдет в прокат 2 ноября, о релизе фильма в Украине пока неизвестно.

Создатели фильма "Суспирия" выпустили полный трейлер. В США и Польше фильм выйдет в прокат 2 ноября, о релизе фильма в Украине пока неизвестно.

Главную роль в нем исполнила Дакота Джонсон, известная по фильму "50 оттенков серого". Также в фильме сыграли Хлоя Грейс Морец и Тильда Свинтон. Саундтрек к фильму написал фронтмен группы Radiohead Том Йорк.

Режиссер фильма - Лука Гуаданьино, который был номинирован на Оскар за фильм "Назови меня своим именем". Ранее он уже работал и с Джонсон, и со Суинтон.

Фильм является ремейком одноименного хоррора 1977 году Дарио Ардженто. Сюжет рассказывает о серии таинственных убийств в знаменитой балетной школе Европы.

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"Что касается "Суспирии", то могу пообещать: это будет фильм, вдохновленный оригиналом Дарио Ардженто, который признается в любви к нему, но ни в коем случае не ремейк", - сказала ранее журналистам Тильда Свинтон.

Гуаданьино рассказал журналистам, что прошлой осенью показал свой фильм «Суспирия» Квентину Тарантино, и его реакция стала для ленты благословением.

"Я показал фильм Квентину Тарантино. Мы были друзьями со времен нашего жюри на Венецианском кинофестивале. Я нервничал, но хотел услышать его совет. Мы смотрели у него дома, и его реакция порадовала меня. Он был полон энтузиазма и в конце фильма заплакал и обнял меня", - рассказал режиссер.

Как сообщал УНИАН, ранее вышел трейлер нового фильма режиссера нашумевшего "Лобстера".