Die Welt: Путин перенимает опасения своего любимого философа

Об этом пишет Юлия Смирнова в статье под названием «Путин перенимает опасения своего любимого философа», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

В своем последнем обращении к народу президент России Владимир Путин цитировал философа Ивана Ильина: «Кто любит Россию, тот должен желать для нее свободы; прежде всего свободы для самой России, ее международной независимости и самостоятельности». Это не первый случай, когда Путин в своих выступлениях упоминает этого консервативного мыслителя, который после Октябрьской революции эмигрировал из России и умер в изгнании. В 2005 году его останки были привезены в Россию. Четыре года спустя Путин поставил Ильину новое надгробие за свой счет. В 2006 году архив философа привезли из Америки.

Иван Ильин тем временем стал актуальным российским философом. Владислав Сурков, серый кардинал Кремля, который был особенно влиятельным в 2000-х и управлял российской политикой за кулисами, очень высоко ценит Ильина. Его книги с удовольствием читают в администрации президента. Год назад кремлевская администрация подарила губернаторам и членам правящей партии «Единая Россия» книги, рекомендованные для чтения, в том числе «Наши задачи» Ивана Ильина.

Родившийся в 1883 году философ был сторонником монархии и противником революции. В 1922 году он был выслан из Советского Союза. Он переехал в Германию и стал идеологом антикоммунистического движения. В 1938 году был вынужден эмигрировать в Швейцарию, где он жил до своей смерти.

Несмотря на то, что Путин в своей речи упомянул высказывание Ильина о свободе, чтобы по возможности успокоить либеральный лагерь в России, философ вовсе не был либералом. Цитата выбрана из его манифеста 1949 года «Россия нуждается в свободе». Спор между либералами и их оппонентами до Октябрьской революции, по мнению Ильина, потерял смысл с появлением Советского Союза. «Либералы не предвидели, что крайняя или допущенная в неподходящее время свобода приводит к распущенности и рабству», писал он. Противники либерализма были правы. По словам Ильина, требования большей личной свободы в царской России привели к революции и коммунистической диктатуре. Это и есть страх Путина – слишком много свободы, которая якобы может перейти в хаос.

«Абсурдный эксперимент в постбольшевистском хаосе»

Интересна также и другая работа Ильина: «Что сулит миру расчленение России?» 1950 года. «Мы должны быть готовыми к тому, что те, кто хочет разделить Россию, и в постбольшевистском хаосе попытаются осуществить свой абсурдный эксперимент, они будут лживо представлять это как торжество «свободы», «демократии» и «федерализма». Ильин считает, что иностранные государства заинтересованы в слабой России и, поэтому, готовили ее развал. Западные страны не понимают российских особенностей; они хотели разделить «русский веник» на отдельные прутья, сломать их, и таким образом, разжечь «потухший огонь своей цивилизации».

Под Россией Ильин понимает Российскую империю, и независимость бывших провинций, таких как Украина, для него означала бы начало разделения. Он проигрывает сценарий «независимой Украины», при котором она оказывается в сфере влияния Германии. В целом, распад России приведет к мировой войне, в которой различные европейские и азиатские страны будут бороться за влияние на новых территориях.

«Россия становится гигантскими Балканами», пишет Ильин. Если этот процесс начнется, то есть только две возможности. «Либо в России появится национальная диктатура, которая крепко держит бразды правления в своих руках, объединяет Россию и отвергает любые сепаратистские движения в стране, или такая диктатура не возникнет, но потом в стране начнется невообразимый хаос». Идея врагов России, которые хотят разделить страну, также очень популярна в современной России. Кроме того, в своем недавнем обращении к народу Путин упрекнул «зарубежные страны» в том, что в девяностые годы они поддерживали чеченский сепаратизм. «Они хотели бы, чтобы мы распались и разделились по югославскому сценарию», заявил президент России.

Тем не менее, Ильин является спорной фигурой из-за его отношения к национал-социализму. Как и другие российские антикоммунисты, он сначала тоже приветствовал Гитлера. В 1933 году он опубликовал статью «Национал-социализм. Новый дух», в которой защищал «движение». «Что сделал Гитлер? Он остановил процесс распространения большевизма в Германии и, таким образом, сделал услугу всей Европе», писал он. Нельзя судить о событиях в Германии с точки зрения евреев. Дух национал-социализма поставил перед Германией творческие задачи. Тем не менее, в 1938 году Ильин был вынужден покинуть Германию, потому что больше не мог жить при нацистской диктатуре. Позже он пересмотрел свои взгляды, но не отказался полностью от своей симпатии к национал-социалистическим целям.

«Истинный национализм – это духовный огонь»

В 1948 году он написал труд «О фашизме», в котором он проанализировал «ошибки» немецкого нацизма и итальянского фашизма. Он оправдывал фашизм, как реакцию на большевизм: «Фашизм был правильным, потому что он исходил из здорового национально-патриотического чувства». Тем не менее, фашисты допустили ошибки: враждебное отношение к религии, диктатура, военный шовинизм, монополия одной партии. В конце Ильин выразил надежду, что российские патриоты не повторят ошибок национал-социализма.

Ильин уделял значительное внимание российскому национализму. «Истинный национализм» - это «духовный огонь, возводящий человека к жертвенному служению, а народ — к духовному расцвету». В России основной является православная вера. Перед страной стоит большая задача: сформулировать национальную идею, которая поведет страну в будущее и объединит народы. Современная Россия, похоже, с этой задачей не справилась. Но церкви и традициям уделяется все больше внимания. Кроме того, президент России часто говорит о духовном единстве. Оно должно защитить Россию от опасностей, которые якобы исходят от зарубежных стран.