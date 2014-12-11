Минфин США: санкции и падение цен на нефть давят на российскую экономику

С таким утверждением выступил в четверг министр финансов США Джейкоб Лью, сообщает ТАСС.

”По экономике России сейчас нанесен двойной удар”, - заявил глава американского минфина на конференции, организованной газетой New York Times. По его словам, санкции привели к сокращению инвестиций в Россию, а падение цен на нефть снижает российские доходы.

”Давление, которому подвергается экономика России, весьма существенно. Это ежедневно отражается на колебаниях курса рубля. Надеюсь, это приведет к изменению позиции России по Украине”, - указал Лью.

Читайте такжеДатские экономисты предсказывают возможный дефолт России в 2015 году

По его словам, российская экономика не была сильной и до введения санкций. ”Она еще больше ослабла из-за санкций, а затем - из-за падения цен на нефть”, - заявил глава минфина США.

Лью отметил, что Россия должна предпринять усилия для урегулирования ситуации в Украине дипломатическим путем. ”Пока мы этого не видим. Поэтому мы сохраняем санкционный давление при поддержке наших партнеров, в том числе в Европе”, - заявил министр.