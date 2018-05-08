Илон Маск вышел в свет с новой девушкой (фото)
15:18, 08 мая 2018Мир
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Маск появился на Балу института Костюма в компании 30-летней канадской певицы Граймс.
На балу Института костюма-2018 46-летний Илон Маск появился в компании 30-летней канадской певицы Граймс.
От внимательных журналистов не ускользнула немаловажная деталь — Grimes надела колье с символикой Tesla. Выглядела спутница Маска вчера довольно брутально — она была одета в готическом стиле.
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На Met Gala вчера присутствовала и Эмбер Херд. Как она отреагировала на новую пассию своего бывшего возлюбленного, неизвестно.
Клер Элис Буше, более известная как Grimes, — независимая канадская певица, музыкант, видеорежиссер, автор песен, художница и продюсер.
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