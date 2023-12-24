Даже с такой защитой для операторов FPV-дронов попасть во вражеский танк будет вполне реально, хоть и сложнее.

Массовое использование ударных дронов на поле боя заставляет выискивать новые способы защиты техники от этого вооружения. Об одном из очередных "ноу-хау", которые разрабатывают оккупанты, рассказали эксперты Defence Express.

Отмечается, что в Сети появились чертежи рашистов с очередным вариантом защиты бронетехники, прежде всего танков. На патент противника - некий "вентилятор" - обратил внимание исследователь бронетехники Андрей Тарасенко.

"Идея выглядит следующим образом - установить в задней части башни танка на кронштейне некий вентилятор с электродвигателем, который будет питаться от бортовой электросети машины и будет иметь закрепленные пружинами и хомутами стальные тросы, которые должны во время работы создавать некий "защитный круг" над танком и взрывать вражеские дроны на безопасном от танка расстоянии".

Исследователи отмечают, что неизвестно, планируют ли оккупанты действительно воплощать такой способ защиты на практике. Техника врага с таким "апгрейдом" пока замечена не была, поэтому вполне вероятно, что такое обновление просто останется "в ящике".

В этом контексте эксперты напоминают об одном из прошлых "вундерваффе" врага – так называемых "мангалах", которые рашисты начали наваривать на свои танки еще в 2021 году якобы для защиты против ПТРК Javelin и беспилотников Bayraktar TB2.

"Впоследствии по результатам эксплуатации на поле боя танков с "мангалами" был выявлен ряд проблем, например, с укорачиванием антенн радиостанций и банальными трудностями для экипажа вылезти из танка, эксплуатацией пулемета и тому подобное. Впрочем, с появлением ударных беспилотников разных типов, а особенно FPV-дронов "мангализованные" защиты для танков и другой техники снова стали актуальными, хоть и не обеспечивают стопроцентную защиту от этого вооружения", - отмечают в Defence Express.

Эксперты прогнозируют, что озвученные выше проблемы скорее всего будут актуальны и для "вентиляторов", которые должны быть расположены достаточно высоко для обеспечения нормальной эксплуатации машины, но в таком случае для операторов тех же FPV-дронов попасть во вражеский танк будет вполне реально, хоть и сложнее.

Потери России

Как сообщал УНИАН, за прошедшую неделю Силы обороны уничтожили 927 единиц вооружения и военной техники врага: 119 танков, 196 боевых бронированных машин, 177 артиллерийских систем, 9 РСЗО, 2 установки ПВО, 256 единиц автотехники, 35 единиц спецтехники.

Сейчас огромные потери враг несет на Авдеевском направлении. В частности, за два месяца в Донецкой области оккупанты потеряли около 25 тысяч убитыми и ранеными, а также около 200 танков и более 400 других бронемашин.

Вас также могут заинтересовать новости: