Северная Корея ощутимо помогает России, поделились в украинской разведке.

Продолжается война в Украине. В условиях усиления международной санкционной политики против РФ и продолжения активной работы украинских Сил безопасности и обороны Украины по объектам врага, Россия не сможет выполнить план по изготовлению 2,7 миллионов снарядов в этом году.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Усиление санкционной политики. Активная работа проукраинской международной коалиции, которая будет эту санкционную политику не только усиливать решения, но и контролировать выполнение предыдущих решений, искать лазейки и закрывать их. И работа такая ведется", - подчеркнул Юсов.

Он отметил, что безусловно нужна работа украинских Сил безопасности и обороны по тем объектам врага, которые непосредственно имеют отношение к военной промышленности. "И такая уже работа ведется. Далее нужно сопротивление, активное сопротивление украинского народа", - заявил Юсов.

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На уточняющий вопрос, какой информацией располагает украинская разведка о фактах вероятных поставок в Россию снарядов от Северной Кореи и от Ирана, Юсов ответил: "По Северной Корее речь идет не о вероятных, а вполне конкретных поставках. Это действительно большие партии и достаточно ощутимые объемы", - заявил он.

По его словам, по Ирану факты сотрудничества есть. "Но они в основном касаются другой номенклатуры. Прежде всего понятно, речь идет о беспилотных летательных аппаратах. Если вопрос о ракетах, то нет, таких фактов сейчас нет", - отметил Юсов.

Также, по словам представителя ГУР, не изменились планы России насчет продолжения атак на энергообъекты Украины для сохранения и достижения политических целей и уничтожения украинской инфраструктуры.

"Глобально ничего не изменилось, как и сущность террористического российского режима. Который целенаправленно наносит террористические атаки и удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры Украины, в том числе энергетическим объектам. Поэтому, да, они находятся в потенциальной зоне риска и Украина нуждается в большей помощи в контексте усиления средств противовоздушной и противоракетной обороны. В мотивациях, действиях и методах российских террористов ничего не изменилось", - констатировал Юсов.

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Как сообщал УНИАН, по данным украинской разведки, Россия планирует изготовить около 2,7 млн снарядов за этот год. В прошлом году россияне выпустили около 2 млн боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм. В то же время для этого россиянам нужна модернизация производства, расконсервация и создание новых линий, поэтому санкции должны быть направлены на станки и на материалы из которых делаются электронные чипы, микросхемы и прочее.

Россия из Северной Кореи завезла полтора миллиона боеприпасов, но они 1970-1980-х годов, поэтому половина из них не срабатывает, а остальные требуют восстановления и проверки перед применением.

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