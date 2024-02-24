Скибицкий добавил, что озвученные объемы нуждаются в модернизации производства, и важную роль в противостоянии этому играют санкции.

В прошлом году РФ изготовила около 2 млн боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм, а в этом году хотят выйти на количество - 2,7 млн. Об этом рассказал заместитель начальника ГУР Украины Вадим Скибицкий в интервью "Интерфакс-Украина".

Скибицкий добавил, что озвученные объемы нуждаются в модернизации производства, и важную роль в противостоянии этому играют санкции.

"Мы просим партнеров, что санкции должны быть направлены на станки, на материалы, из которых производят электронные чипы, микросхемы и тому подобное. Так что это очень широкий спектр, в этом направлении сейчас работает и Главное управление разведки, и все наше разведывательное сообщество. Это касается всего, что связано с производством вооружения. И я уже не говорю о количестве предприятий, которые Россия привлекла в производство", - отметил Скибицкий.

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Война в Украине - ситуация на фронте

На левобережье Днепра украинские защитники уничтожили более полусотни российских военных, много техники и почти десяток инженерно-фортификационных сооружений противника.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, враг упорно продолжает попытки штурмов позиций ВСУ на левобережье Днепра. За прошедшие сутки агрессор совершил пять штурмов, но, понеся потери, отступил на исходные позиции.

За прошедшие сутки силы обороны отбили 61 атаку врага в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", сообщил спикер Дмитрий Лиховий.

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