Именно Су-34 сбрасывали авиабомбы на Авдеевку и другие населенные пункты.

Украинские воины "приземлили" Су-34. Он стал восьмым российским самолетом, который сбит за последние дни.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он отметил, что не всегда можно увидеть горящую машину на лету, потому что сбивают самолеты на больших расстояниях.

"Оккупанты будут, конечно, говорить, что это выдумки", - отметил Игнат.

Видео дня

При этом напомнил, что это 8 самолет за последнюю неделю. По его словам, российские самолеты активизировались еще раньше на Авдеевском направлении, куда направили огромное количество авиабомб. Он напомнил, что самолеты Су-34 являются основными носителями этих бомб.

"Прикрывают их Су-35, осуществляют истребительно-авиационное прикрытие. Таким образом попадают иногда в зону поражения наших систем ПВО, которых, к сожалению, не так много, но если грамотно спланированы действия, если спецоперация удается, то мы видим такие результаты", - сказал Игнат.

Он отказался уточнить где именно на восточном направлении был сбит самолет, чтобы не раскрывать, где у нас есть какие-то средства поражения.

Минус Су-34

Как сообщал УНИАН, сегодня украинские военные на Восточном направлении приземлили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук отметил, что вчера российским пилотам удалось уклониться от наших ракет, но так будет не всегда Он посоветовал оккупантам перед каждым вылетом на всякий случай увидеться с родными, потому что кто его знает, повезет или нет на этот раз.

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