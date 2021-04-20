Трехдневные тренировки, которые проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, проводят на территории Суворовского района Одессы и села Усатово.

Сегодня в Одесской области стартовали антитеррористические учения.

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Как сообщили журналистам в Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области.

Отмечается, что 20-23 апреля региональная координационная группа Антитеррористического центра при УСБУ в Одесской области проведет контрдиверсионные учения на объектах возможных террористических посягательств.

Трехдневные тренировки, которые проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, пройдут на территории Суворовского района Одессы и села Усатово.

Их цель – отработка алгоритма противодействия диверсионно-террористическим группам, проверка уровня контрдиверсионной защищенности потенциально уязвимых объектов, а также выполнение комплекса других мер, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия.

Отмечается, что во время масштабных тренировок в отдельных районах возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей и тому подобное.

В учениях принимают участие подразделения СБУ, Национальной полиции, Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Военной службы правопорядка, а также представители органов государственной власти и местного самоуправления.

Кроме того, граждан просят информировать правоохранителей в случае: прибытия или пребывания в регионе подозрительных людей, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей; появления подозрительных автомобилей или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов; выявления подозрительных предметов или средств поражения; получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий.

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Автор: Лариса Козовая