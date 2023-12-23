РФ использует все возможные средства для уничтожения украинских морских дронов.

В использовании морских дронов в войне на море Украина достигла уже значительных успехов, отодвинув Черноморский флот РФ флот на 200 миль от побережья. В то же время рашисты пытаются найти свои средства противодействия украинским катерам-камикадзе. Эксперты Defence Express проанализировали их усилия и оценили уровень угрозы.

В частности, как пишет портал Naval News, для противодействия украинским морским дронам оккупанты в Севастополе активно возводили физические барьеры из боновых заграждений. В то же время это для них было не единственное средство защиты, о чем свидетельствует тот факт, что после масштабных штормов в ноябре этого года рашисты так и не стали их возобновлять.

Кроме того, для поиска в открытом море оккупанты начали использовать архаичные патрульные самолеты Бе-12. Как отмечают в Naval News, аппаратура этих самолетов рассчитана на обнаружение перископов подводных лодок на поверхности воды, поэтому должна вполне справиться с обнаружением морских дронов с небольшим корпусом и затем дать целеуказание для других "бортов" морской авиации ЧФ РФ.

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В то же время средства, которые морская авиация российского Черноморского флота использует для атаки на наши морские дроны – это отдельный интересный вопрос, отмечают эксперты.

Так, в обзоре Naval News фиксируется использование не только истребителей Су-30 или вертолетов Ми-8, но и довольно редких Ка-29. Также ранее стало известно, что РФ тестирует FPV-дроны-камикадзе против целей на море, и вполне вероятно, что враг также отрабатывает инструмент ударов по нашим катерам-камикадзе.

"В целом картина выглядит так - рашисты имеют немалый набор инструментов противодействия нашим морским дронам, но здесь враг вынужден скорее просто реагировать на вызовы, которые на море ставят Силы обороны Украины. Потому что именно Украина сейчас имеет инициативу в войне в Черном море", - отмечают в Defence Express.

Украинские морские дроны - что известно

Украина смогла достичь значительных успехов в Черном море, частично превратив его в запретную зону для российских военных кораблей. Об этом писали ведущие западные СМИ, анализируя удары по российским объектам в оккупированном Крыму. Отмечалось, что Россия потеряла ряд кораблей и не может использовать остальные.

26 июля 2023 года на международной оборонной выставке International Defence Industry Fair в Стамбуле продемонстрировали украинский морской дрон MAGURA V5 - многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения, которым можно вести наблюдение, разведку, патрулирование, поисково-спасательные работы, а также применять для противоминной борьбы, охраны флота и боевой миссии.

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