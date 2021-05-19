Хомчак видит в агрессивных действиях России признаки новой «холодной войны».

Главнокомандующий Вооруженными силами генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия может спровоцировать потенциальные конфликты не только на территории Европы, но и в Арктике, на Ближнем Востоке, в Северной и Центральной Африке, Средиземноморье.

Читайте такжеУкраина может приобрести противоракетные системы типа израильского "Железного купола"Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, об этом он сказал на заседании Военного комитета НАТО 18 мая в Брюсселе.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины призвал начальников генштабов стран НАТО сформировать системный и консолидированный подход к нейтрализации российских вызовов и угроз в контексте обстановки, сложившейся на украинском направлении.

«Фактически каждый день приносит нам признаки новой «холодной» войны. При этом речь уже идет о потенциальных конфликтах, которые могут возникнуть не только на территории Европы, но и в Арктике, на Ближнем Востоке, в Северной и Центральной Африке, Средиземноморье и т.д. - всюду, где Россия демонстрирует агрессивные амбиции и военную мощь, провоцирует нестабильность и создает зоны напряжения, - подчеркнул Хомчак

Стягивание российских войск: что известно

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула к оккупированному Крыму и у границ Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

США и многие другие западные страны, Европейский Союз, НАТО выразили Украине свою поддержку в связи с этими действиями РФ.

Кроме того, командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня. В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».

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Автор: Константин Гончаров