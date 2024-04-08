Китай поставляет более 70% хлопкового волокна, которое используется в производстве снарядов.

Европейские оборонные подрядчики предупреждают, что зависимость от китайского хлопка, который используется в производстве пороха для боеприпасов, ставит под угрозу их способность расширять производство, поскольку западные страны пытаются поддержать украинскую армию, пишет Financial Times.

Отмечается, что хлопковые ворсинки – это побочный продукт и основная составляющая, необходимая для производства нитроцеллюлозы, используемой в артиллерийских снарядах и других взрывчатых веществах.

По словам журналистов, спрос на боеприпасы резко вырос, поскольку Украина потребляет снаряды в больших количествах в своей войне против России. Оборонные подрядчики пытаются увеличить объемы производства, но есть ограничения в цепочке поставок различных ресурсов, включая нитроцеллюлозу, также известную как "пушечная вата".

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Ведущие производители вооружений, в том числе шведская Saab и немецкая Rheinmetall, предупредили, что Европа чрезмерно зависит от ворса из Китая, на который приходится чуть менее половины мировой торговли. Исполнительный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Европа полагается на Китай, который поставляет более 70% хлопкового волокна.

"Существует риск [того, что Китай может прекратить поставки по геополитическим соображениям]. И именно поэтому мы покупаем как можно больше, чтобы заполнить наши запасы", – сказал он.

ЕС намерен увеличить производство 155-мм снарядов по стандарту НАТО до 1,4 млн в год, чтобы пополнить запасы стран-членов, которые были истощены, чтобы помочь Украине. Для этого создали фонд в размере 2 млрд евро для стимулирования европейского производства взрывчатых веществ.

Другой представитель в оборонной отрасли отметил, что существует огромный дефицит нитроцеллюлозы, что вызывает трудности в других отраслях промышленности. По данным Центра международной торговли, на долю Китая приходится почти половина мировой торговли целлюлозой из хлопковых волокон. Крупнейшими импортерами материала являются Германия, Швеция и Бельгия, пишут авторы.

Компании предупредили, что будет трудно быстро нарастить производство взрывчатых веществ, будучи зависимыми от китайских источников. Также существует опасность, что Китай может ограничить экспорт этого материала, если отношения ухудшатся.

Журналисты подчеркивают, что в то же время Россия за последние два года увеличила импорт нитроцеллюлозы из Китая – с $3,4 млн в 2022 году до $7,18 млн за первые 10 месяцев 2023 года.

Реакция производителей снарядов

Руководитель шведской группы Микаэль Йоханссон недавно заявил, что нитроцеллюлоза является примером того, как оборонным компаниям придется строить новые цепи поставок в "многополярном мире", где "будет присутствовать не только западный порядок, основанный на правилах".

Британская компания BAE Systems, которая поставляет боеприпасы для британских вооруженных сил, заявила, что, несмотря на наличие достаточных запасов сырья для производства боеприпасов, она "осознает потенциальные проблемы, связанные с будущей доступностью нитроцеллюлозы", и активно взаимодействует со своими партнерами для обеспечения будущих поставок.

Компания Rheinmetall, чья дочерняя компания Nitrochemie производит нитроцеллюлозу, подтвердила, что рассматривает возможность создания подразделения по производству ворса в Нижней Саксонии как части нового завода по производству боеприпасов.

Производство оружия

США рассчитывают на турецкий тротил в производстве боеприпасов. Поставки из Турции будут иметь решающее значение для производства боеприпасов калибра 155-м.

Ранее УНИАН писал, что Европейский Союз выделил немецкому оборонному концерну Rheinmetall, который хочет построить завод в Украине, более 130 миллионов евро финансирования для увеличения производства боеприпасов.

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