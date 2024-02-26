Уничтожение Крымского моста может значительно ухудшить положение около 200 тысяч российских оккупантов, считает эксперт.

Российская оккупация Крыма сейчас в центре внимания, как и новости о том, как украинцы могут освободить полуостров. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что уничтожение Керченского моста действительно может сильно повлиять на ситуацию на материковом юге Украины.

Об этом эксперт сказал в эфире телемарафона. По его словам, обстановка на материковой части нашего юга может сильно измениться, "потому что группы войск - "Днепр" и "Восток", и группа "обороны" Крыма, все они получают обеспечение через Керченский мост". "Не будет работать Керченский мост - не будет достаточного обеспечения примерно 200 тысяч российских оккупантов. А это большой ресурс, ежедневно нужен большой объем материально-технического обеспечения", - сказал он.

Коваленко добавил, что первыми облегчение почувствуют Силы обороны, которые воюют на юге Украины: "Не сразу, постепенно, шаг за шагом, но это действительно так. Они будут находиться все больше в затруднительном положении с дефицитом. Но если мы говорим об изоляции - надо не только уничтожить Керченский мост, но и полный контроль Черного и Азовского моря и воздушного пространства над Крымом. Чтобы не было возможности доставлять грузы морем и авиацией".

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Коваленко также ответил на распространенное мнение о том, что война в Украине закончится с возвращением Крыма. "Насчет слов "началось все с Крыма, там и закончится", все же есть у меня по этому поводу сомнения. Мне кажется, что временно оккупированный полуостров Крым удастся освободить раньше, чем Донецкую и Луганскую области. Поскольку они имеют общую "границу" с РФ, их будет гораздо труднее освобождать, чем Крым, который можно изолировать и в таком формате уничтожать врага до его полного истощения", - пояснил эксперт.

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Россияне захватили украинский полуостров в феврале 2014 года, а потом построили мост через Керченский пролив. По мнению военного эксперта Петра Черника, для полного уничтожения такого логистического пути российских оккупантов как незаконно построенный Крымский мост может понадобиться около сотни ракет.

Накануне руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал новые сюрпризы для российских оккупантов в Крыму и рекомендовал гражданскому населению не пользоваться так называемым Крымским мостом.

Отметим, что Силы обороны Украины уже наносили удары по Крымскому мосту. В частности, в июле 2023 года по мосту ударили морскими дронами. В результате удара тогда упал один пролет автомобильной части сооружения. На его восстановление приспешники РФ потратили несколько месяцев.

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