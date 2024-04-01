Петр Черник считает, что Силы обороны будут наносить регулярные удары по российской железной дороге на оккупированной территории Украины.

Россияне строят железную дорогу, ведь понимают, что Крымский мост будет уничтожен. Об этом в эфире телемарафона заявил военный эксперт, полковник в запасе Петр Черник.

"У них есть осознание, что Крымский мост уйдет под воду. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. Мы понимаем, что та железная дорога, которая есть на том мосту - она единственная (соединяющая Крым с Россией - УНИАН). И если она уйдет под воду - будет очень трудно для РФ. Понимаем, что ремонтировать мост с барж - это одно. А ремонтировать железную дорогу по суше - это совсем другое", - пояснил Черник.

Эксперт также добавил, что хотя протяженность этой железной дороги и достигает 500 километров - РФ имеет мощности и мотивации ее построить как можно быстрее.

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"Стоит понимать, что грузовиками в Крым не довозишься всех необходимых припасов. Скажем, железнодорожный 50-тонный вагон берет в пределах до 500 155-мм снарядов, тогда как грузовик только до 60", - сказал Черник.

На вопрос - как Силы обороны смогут противодействовать железной дороге, которую РФ строит на оккупированной территории Украины - эксперт ответил, что все решит количество ударов по ней.

"Буферная зона оккупации - это 100-120 километров. У Сил обороны есть специальный боеприпас для HIMARS, который может работать на 164 километра. И по принципу бесконечного уничтожения, здесь будет очень серьезная игра. Они прекрасно осознают, что это станет законной военной целью, поэтому делают железную дорогу за пределами населенных пунктов", - пояснил Черник.

Железная дорога на оккупированной территории: что известно

В ноябре 2023 года гауляйтер Запорожья Евгений Балицкий заявил о начале строительства железной дороги из Ростова через Мариуполь и Бердянск в Крым. По его словам, строительство новой колеи позволит обезопасить движение от обстрелов ВСУ.

По мнению военного эксперта Евгения Дикого, таким образом россияне готовятся к тому, что Силы обороны смогут уничтожить Крымский мост.

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