Россияне строят железную дорогу, ведь понимают, что Крымский мост будет уничтожен. Об этом в эфире телемарафона заявил военный эксперт, полковник в запасе Петр Черник.
"У них есть осознание, что Крымский мост уйдет под воду. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. Мы понимаем, что та железная дорога, которая есть на том мосту - она единственная (соединяющая Крым с Россией - УНИАН). И если она уйдет под воду - будет очень трудно для РФ. Понимаем, что ремонтировать мост с барж - это одно. А ремонтировать железную дорогу по суше - это совсем другое", - пояснил Черник.
Эксперт также добавил, что хотя протяженность этой железной дороги и достигает 500 километров - РФ имеет мощности и мотивации ее построить как можно быстрее.
"Стоит понимать, что грузовиками в Крым не довозишься всех необходимых припасов. Скажем, железнодорожный 50-тонный вагон берет в пределах до 500 155-мм снарядов, тогда как грузовик только до 60", - сказал Черник.
На вопрос - как Силы обороны смогут противодействовать железной дороге, которую РФ строит на оккупированной территории Украины - эксперт ответил, что все решит количество ударов по ней.
"Буферная зона оккупации - это 100-120 километров. У Сил обороны есть специальный боеприпас для HIMARS, который может работать на 164 километра. И по принципу бесконечного уничтожения, здесь будет очень серьезная игра. Они прекрасно осознают, что это станет законной военной целью, поэтому делают железную дорогу за пределами населенных пунктов", - пояснил Черник.
Железная дорога на оккупированной территории: что известно
В ноябре 2023 года гауляйтер Запорожья Евгений Балицкий заявил о начале строительства железной дороги из Ростова через Мариуполь и Бердянск в Крым. По его словам, строительство новой колеи позволит обезопасить движение от обстрелов ВСУ.
По мнению военного эксперта Евгения Дикого, таким образом россияне готовятся к тому, что Силы обороны смогут уничтожить Крымский мост.