Враг понес большие потери.

Вооруженные силы атаковали колонну российских захватчиков в районе Городни Черниговской области. Враг понес большие потери.

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования Пивнич.

"После обеда в районе Городни на Черниговщине ВСУ нанесли ракетный удар по колонне противника. В результате огневого поражения подразделения армии рф понесли потери. Уничтожено около 20 единиц техники, большие потери личного состава, много раненых", - говорится в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости: