Цель атак по РФ заключается в том, чтобы показать, что Путин не может защитить население от переноса войны на территорию России, объяснил руководитель разведки.

Уже в июне Россия может начать большое наступление, чтобы попытаться захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. После этого россияне сосредоточатся на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки и их последствиях, считает глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"До инаугурации американского президента они будут пытаться захватить как можно больше территорий Донецкой и Луганской областей", – сказал он в интервью The Washington Post, отметив, что РФ может надеяться, что Дональд Трамп в случае победы "ратифицирует их достижения".

Отмечается, что Украина также планирует новые трансграничные атаки со стороны российских добровольцев, которые действуют внутри РФ при поддержке ГУР. Кроме того, готовятся новые операции с применением беспилотников.

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"Мы предложили план, направленный на уменьшение российского потенциала. Он охватывает многие аспекты, например, военную промышленность... критически важные военные цели, их аэродромы, их командно-диспетчерские пункты", – объяснил Буданов.

По его словам, цель таких атак заключается в том, чтобы показать, что российский диктатор Владимир Путин не может защитить население от переноса войны на территорию России.

"Когда ты сидишь, скажем, в Петербурге, и смотришь войну только по телевизору, ты всегда поддержишь ее. Но люди начинают нервничать, когда какой-то объект [атакуют] возле их дома", – добавил начальник ГУР.

Он также продемонстрировал изображения, на которых жители российского Белгорода осматривают повреждения местных зданий. По его словам, большую часть разрушений вызвали российские зенитные ракеты С-300, выпущенные по украинским беспилотникам.

"На самом деле ущерб, нанесенный этими [зенитными] ракетами, гораздо больше, чем ущерб, который потенциально может нанести беспилотник", – резюмировал Буданов.

Атаки по объектам в РФ и на оккупированных территориях: последние новости

В СМИ сообщали, что 17 апреля дроны-камикадзе ВСУ во второй раз атаковали российский военный объект, который находится в Мордовии. Отмечалось, что там работает загоризонтная радиолокационная станция под обозначением 29Б6 "Контейнер", которая имеет дальность обнаружения воздушных целей до 3 тысяч километров.

Кроме того, ночью 17 апреля прогремели мощные взрывы на аэродроме в оккупированном Джанкое (Крым). "Атеш" сообщил об уничтожении вражеского комплекса С-400 и складов с ракетами. Кроме того, там заявили о серьезном поражении сил ВКС РФ в районе командного пункта.

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