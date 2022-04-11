Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российской армии в восточных областях. Во вторник, 11 апреля, на этом направлении было ликвидировано более 90 оккупантов, вражеский танк, вертолет и другую технику.
Об этом в Facebook сообщила Оперативно-тактическая группировка "Восток".
С начала суток русские войска совершили одну атаку. В то же время она не имела успеха.
Артиллерия ВСУ наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В ходе боев украинские воины уничтожили:
- личного состава – 92;
- танков - 1;
- БТР / БМП - 3;
- артиллерийских систем - 3;
- АТ - 24;
- вертолетов – 1;
- БПЛА - 3.
А тем временем потери личного состава оккупантов с начала полномасштабного вторжения России в Украину достигли около 19,5 тыс. человек. Вместе с тем россияне потеряли 725 танков и почти 2 тысячи боевых бронированных машин.