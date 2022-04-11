ВСУ сдержали врага на Донбассе / фото REUTERS

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российской армии в восточных областях. Во вторник, 11 апреля, на этом направлении было ликвидировано более 90 оккупантов, вражеский танк, вертолет и другую технику.

Об этом в Facebook сообщила Оперативно-тактическая группировка "Восток".

С начала суток русские войска совершили одну атаку. В то же время она не имела успеха.

Артиллерия ВСУ наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В ходе боев украинские воины уничтожили:

  • личного состава – 92;
  • танков - 1;
  • БТР / БМП - 3;
  • артиллерийских систем - 3;
  • АТ - 24;
  • вертолетов – 1;
  • БПЛА - 3.

А тем временем потери личного состава оккупантов с начала полномасштабного вторжения России в Украину достигли около 19,5 тыс. человек. Вместе с тем россияне потеряли 725 танков и почти 2 тысячи боевых бронированных машин.

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