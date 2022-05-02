Решающее влияние на ход российско-украинской войны окажет поставка современных образцов западного вооружения, уверен эксперт.

Россия усилила атаки на всех направлениях: от Харькова до Херсона, везде сложная ситуация. Переломный момент этой войны наступит после того, как Украина получит и освоит современные образцы западного вооружения.

Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью OBOZREVATEL.

Данные Генштаба по потерям россиян, где есть информация даже о 400 убитых оккупантах, свидетельствуют о том, что генералы Путина активно бросают вперед подразделения, не жалея свой личный состав. Эксперт отметил, что 26 апреля уровень потерь был намного меньше, на сотню или на две.

РФ также усиливается под Изюмом, перебрасывая туда около 500 единиц техники.

"С какой целью это делается? 9 мая - сакральная дата для Путина. На параде в честь победы на Красной площади в Москве ему надо будет рассказывать о чем-то русским, а рассказывать пока не о чем, идут тяжелые бои. Чтобы выйти на какие-то пехотные позиции, путинские генералы, получив команду из Кремля, действуют, несмотря на потери. Именно поэтому наблюдается такая достаточно жесткая динамика", - говорит эксперт.

Селезнев отметил, что переломным моментом войны станет получение Украиной западного вооружения. Тяжелая артиллерия и другие современные системы поступят в том количестве, которое позволит положительно влиять на ход боевых действий, во второй половине мая или даже ближе к началу июня.

Эксперт отметил, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее анонсировал контрнаступление Сил обороны с середины июля.

"Для этого она (украинская армия - УНИАН) будет иметь соответствующие ресурсы. Будет подготовлен личный состав, который был разработан в рамках третьей волны мобилизации, освоит технику и вооружение, которые получит от наших западных партнеров. По состоянию на 28 апреля уже есть отдельные образцы вооружений, которые эффективно используются нашими военнослужащими. Речь идет о боевых бронированных машинах Bushmaster, которые нам доставили из далекой Австралии, британских средствах противовоздушной обороны, NLAW, Javelin и других средствах противотанковой борьбы", - отметил Селезнев.

По его убеждению, украинское войско эффективно использует стрелковое оружие, полученную от Великобритании и наших балтийских друзей, от США, Испании.

"Это то, что нужно здесь и сейчас для обороны, потому что других средств, прежде всего артиллерийских, украинская армия на этом этапе имеет очень мало", - резюмирует эксперт.

Ранее российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что Вооруженные Силы Украины после предоставления Западом необходимого оружия могут уйти в контрнаступление, лучшее время для него - середина мая.

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