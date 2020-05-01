Раненые украинские воины и обстрелы из запрещенного оружия: как проходят сутки на фронте

На участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдался.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

«Сегодня вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие», - сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Противник трижды обстреливал украинские позиции неподалеку Богдановки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного и Тарамчука враг применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Защитников Каменки оккупанты обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Старогнатовки вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Российские наемники дважды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Крымского. Для обстрелов оккупанты использовали 10 мин 120-го калибра, подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

По окраине Пивденного враг выпустил 6 мин 120-го калибра, а возле Новотошковского применял 82 мм минометы - 7 мин.

По населенному пункту Хутор Вольный вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из 82 мм минометов, а неподалеку Травневого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

«В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения», - сообщили в штабе ООС и добавили, что потери боевиков уточняются.

Также отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдался.

По данным штаба, случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал ранее УНИАН, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на оккупированные территории Донбасса российское оружие попадает "контрабандой".