Украинские воины продолжают оборонять город-крепость от российского нашествия ценой больших, героических усилий.

Переброска россиянами дополнительных резервов на Бахмутское направление свидетельствует о провале наступательных действий врага.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов, пишет Укринформ. Он отметил, что украинские воины продолжают оборонять город от российского нашествия.

"Крепость Бахмут держится. Да, для Украины это стоит больших усилий, героических усилий наших защитников, но факт того, что враг вынужден перебрасывать дополнительные резервы, для того, чтобы продолжать операцию по Бахмуту, свидетельствует в целом о провалах их наступательных действий", - сказал Юсов.

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По его словам, российская армия за время полномасштабного вторжения уже использовала все свои лучшие подготовленные резервы.

"Сейчас воюет уже не тот состав армии, который был в начале вторжения, и то, что перебрасывают эти резервы на Бахмутское направление, значит, что они не будут использованы на других направлениях фронта. И это так же одно из достижений украинских защитников", - сказал Юсов.

Представитель ГУР также сообщил, что "разрекламированное" зимнее наступление россиян свелось к безрезультатным операциям на нескольких направлениях.

"Мы видим абсолютно провальную для российских оккупантов кампанию по Бахмуту. В целом так называемое широко разрекламированное "большое зимнее наступление" собственно свелось к операциям лишь на нескольких направлениях на востоке без каких-либо значимых результатов. В конце концов, стояли перед ними очередные задачи после многих провалов - до конца марта оккупировать украинский Донбасс. Это не сработало и провалилось. До 9 мая оккупировать Бахмут - сейчас мы видим, что ситуация складывается иным образом, когда представители оккупантов публично говорят о том, что им приходится отступать", - сказал Юсов.

Война в Украине - ситуация в Бахмуте

Как сообщал УНИАН, ранее в Минобороны заявили, что украинские военные продвигаются на флангах под Бахмутом. Но освобождение территорий дается нам нелегко, поскольку россияне активно пытаются вернуть утраченные позиции.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Россия стянула в Бахмут элитные подразделения. Но фланги россиян, похоже, остаются слабыми. В ISW добавляют, что ВСУ своими контратаками, предположительно, устранили угрозу окружения Россией украинских войск в Бахмуте.

Впрочем, по данным разведки Британии, российские власти продолжают считать захват Бахмута ключевой срочной целью в войне против Украины. Там также отмечают, что Россия передислоцировала до нескольких батальонов для укрепления Бахмутского сектора.

Между тем, представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый подчеркнул, что украинские военные не дают российским захватчикам захватить свои позиции в городе-крепости. Силы обороны продолжают уничтожать личный состав оккупантов.

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