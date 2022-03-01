В Днепре 28 февраля 2022 года полицейские задержали двух 22 и 29-летних диверсантов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины в Телеграм.
"У мужчин правоохранители изъяли паспорт гражданина так называемой "ДНР", паспорт с признаками подделки уроженца Донецкой области, SIM-карты, банковские и платежные карты, принадлежащих РФ, одежду с символикой страны-агрессора", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в телефонах задержанных полицейские обнаружили фотографии наших военных объектов и другие вещественные доказательства.
Задержанные переданы работникам УСБУ для проведения дальнейших следственных действий.
Полиция призывает: в случае обнаружения подозрительных лиц сохранять меры личной безопасности и немедленно сообщать на линию 102.
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