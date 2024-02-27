Сикорский заявил, что Россия, возможно, понесла более 350 000 жертв, как убитых, так и раненых, но при диктатуре человеческая жизнь стоит дешево.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что российское вторжение в Украину – это не региональная ссора, а это война с глобальными последствиями.

По его словам, если оставить Киев без помощи, президент РФ Владимир Путин поймет, что ему может сойти с рук, что угодно, сказано в материале The Atlantic Council. Он рассказал, что нужно сделать три шага для более безопасного и стабильного мира:

Предоставить украинцам боеприпасы, которые им срочно нужны.

Инвестировать в безопасность, чтобы создать настолько мощный сдерживающий фактор, который затмит путина и его приближенных.

Углублять и расширять альянсы, чтобы обеспечить длительный мир с позиции силы.

Сикорский заявил, что Россия, возможно, понесла более 350 000 жертв, как убитых, так и раненых, но при диктатуре человеческая жизнь стоит дешево.

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"Путин разгромил диссидентов, убил Алексея Навального, перевел экономику страны на военный режим, увеличил производство артиллерийских снарядов. И круглосуточно Россия начала строить больше заводов и эксплуатировать существующие заводы в три смены. Во время моей последней поездки в Киев в декабре украинцы рассказывали, что оккупанты были настолько лучше оснащены, что выпустили по восемь артиллерийских выстрелов на каждый, который украинцы смогли собрать. Это не способ победить", - добавил он.

По его словам, Украина является испытательным полигоном, на котором Путин хочет понять, возможно ли сокрушить свободу и решимость западного мира.

"Нам нужно сделать эти шаги не для эскалации войны в Украине, а для того, чтобы предотвратить еще больший глобальный конфликт, который сейчас все ближе приближается к нашим границам", – отметил министр.

Война в Украине - мнения

Прогнозы президента России Владимира Путина о том, что у США сдадут нервы и они перестанут поддерживать Украину, подтверждаются. Такое мнение высказал бывший руководитель отдела ЦРУ по работе с Россией Стив Холл.

Ветеран Вооруженных сил Украины и адвокат Маси Найем считает, что украинцы сейчас находятся на грани потери государства. Отвечая на вопрос, стоит ли мобилизовать в ряды армии только мотивированных мужчин, он сказал, что стоит "повзрослеть" и понять, какие угрозы стоят перед Украиной.

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