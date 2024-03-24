России не удастся избежать справедливого наказания, отметил Иван Варченко.

Все корабли Черноморского флота РФ будут уничтожены в ближайшее время, уверен военнослужащий ВСУ, эксперт по национальной безопасности Иван Варченко, передает "Эспрессо".

"России не удастся избежать справедливого наказания. Большие десантные корабли, маленькие корабли, несущие на себе ракетное вооружение, и корабли управления РФ будут уничтожены в ближайшее время, они будут добиты", - отметил он, комментируя успешную атаку на временно оккупированный Севастополь.

При этом военный сказал, что у РФ уже не Черноморский флот, а флотилия, и что россияне изо всех сил ищут способы, как обезопасить оставшиеся корабли.

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"Они также понимают, что даже если сейчас им физически удастся остаться в живых, они будут отвечать через международную юстицию за преступления в Украине…. Черноморский флот РФ сейчас глубоко замаскирован в бухтах Крыма. Абсолютное большинство, конечно, убежали и пытаются укрываться по восточному побережью Черного моря, в том числе, используя оккупированные Россией территории Абхазии", - добавил Варченко.

Удар по Севастополю - какие потери РФ

Напомним, как писал УНИАН, ВСУ атаковали оккупированный Севастополь, поразив узел Черноморского флота РФ, большие десантные корабли оккупантов "Ямал" и "Азов", центр связи и несколько объектов инфраструктуры.

Легион "Свобода России" и Русский добровольческий корпус озвучили потери российской армии после этой успешной атаки.

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