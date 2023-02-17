Власти Люксембурга решили выйти на открытый рынок при помощи торговцев-оружием, которые занялись мониторингом для обеспечения дополнительных поставок Украине.

В Люксембурге проявили инициативу внести дополнительный вклад в помощь Украине в противостоянии российской агрессии: там организовали специальную кампанию по обеспечению закупок снарядов для РСЗО "Град", которые используют ВСУ на фронте.

По данным The New York Times, Вооруженные силы Люксембурга не могут похвастаться значительным количеством техники для обеспечения крупных поставок оружия Украине: армия страны состоит из менее чем 1000 военнослужащих, несколько самолетов и вертолетов, и менее 200 грузовиков. Однако там придумали свой способ помочь Украине. В частности, правительство создало команду экспертов торговцев-оружием, которые занялись мониторингом соответствующего открытого рынка продаж.

"Мы такие маленькие, у нас нет большой армии и, следовательно, ограниченный запас, и мы изначально хотели помочь Украине", - сказал министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш.

Сообщается, что Люксембургу удалось закупить для Украины 600 ракет для РСЗО "Град", что составляет лишь одну десятую от первоначальной цели в рамках передаче снарядов Украине.

Как отметил Бауша, правительство заключило контракт на сумму около 94 миллионов долларов в виде оружия и другой военной помощи производства Великобритании, Франции, Польши и Нидерландов. Он оценил такие затраты примерно в 16% от общего оборонного бюджета страны.

Также в материале говорится, что люксембургские торговцы заключили контракт с чешским производителем на покупку боеприпасов под советский калибр и калибр стран-членов НАТО. Имя конкретного производителя люксембургские дилеры не называют, однако ожидается, что боеприпасы попадут в Украину уже этой весной.

Также этот же партнер продал Люксембургу порядка 12 500 противотанковых гранат "РПГ-7", пишут СМИ.

Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град"

Напомним, что реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" регулярно встречается в сводках с передовой российско-украинской войны. Это оружие продолжает активно применяться в большинстве конфликтов и модернизироваться уже более 60 лет.

Возможности РСЗО, в первую очередь, зависят от реактивного снаряда. Дальность самого распространенного снаряда для "Градов" - М-21ОФ (индекс 9М22У) составляет порядка 20,4 км. Также эта техника крайне мобильна на фронте, поэтому поставки боеприпасов к РСЗО являются важной темой переговоров украинских властей с партнерами.

Также ВСУ стараются уничтожить как можно больше "Градов" со стороны оккупантов. Недавно вражеские РСЗО удалось "испепелить" в Херсонской области.

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