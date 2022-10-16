Однако, Загороднюк напомнил, что эта тактика не сработала восемь месяцев назад для предотвращения вторжения России в Украину.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину невозможно сказать, какие шаги предпримет Запад в случае, если президент страны-агрессора Владимир путин решиться на применение ядерного оружия.

Об этом в интервью Радио НВ заявил председатель правления Центра оборонных стратегий, бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Какая будет реакция, никто не знает. Это стратегическое решение западных стран, прежде всего США, ни объяснять, ни открывать, какие действия они будут применять. Это так называемая стратегическая неопределенность — целая доктрина, которой они придерживаются", - отметил эксперт.

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Однако, Загороднюк напомнил, что эта тактика не сработала восемь месяцев назад для предотвращения вторжения России в Украину.

"Она не сработала в начале года, когда они тоже пытались что-нибудь сделать, чтобы остановить войну. Поэтому, насколько нам известно, некоторые конкретные месседжи с конкретными планами были отправлены в РФ по закрытым каналам для того, чтобы объяснить, что именно их ожидает, когда президент США Джо Байден говорил о "катастрофических последствиях". Считается среди чиновников и военных экспертов, что вряд ли Путин захочет рисковать и начнет какие-то такие небольшие действия, потому что, кроме негатива, они ему ничего не принесут", - отметил эксперт.

Ядерный шантаж со стороны России:

21 сентября 2022 года российский президент Владимир Путин вместе с объявлением в стране частичной мобилизации пригрозил Западу ядерным оружием.

Этому предшествовали попытки Кремля аннексировать захваченные украинские регионы. В этом контексте российские чиновники начали заявлять, что РФ применит ядерное оружие в случае посягательства на свою территорию.

Однако результатов псевдореферендумов мир не признает, а США и союзники согласились, что Украина должна деоккупировать захваченные Москвой территории.

Западные аналитики соглашаются с утверждением, что ядерный шантаж скорее свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России на поле боя.

В украинской разведке допускают, что РФ может применить оружие массового уничтожения. США уже пригрозили "катастрофическими последствиями", если Путин на это решится.

Всего, по мнению Института изучения войны, существует только два варианта применения ядерного оружия: вдоль линии фронта и массированного удара по всей Украине. Однако ни один из них не даст России реального преимущества на поле боя, поскольку ВС РФ в нынешнем состоянии просто не способны вести бой в пораженной радиацией зоне, а сами удары не позволят полностью захватить Украину.

16 октября 2022 года советник по национальной безопасности американского президента Джейк Салливан заявил о том, что США не потерпят ядерного удара России по Украине.

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