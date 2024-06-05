Вражеская группировка насчитывает сотни тысяч человек, выяснили журналисты.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и РФ сосредоточила возле нашей границы и на пока еще оккупированных территориях около 550 тысяч захватчиков.

Такой информацией с Liga.net поделился собеседник в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. "...сейчас российская оккупационная группировка насчитывает около 520 000 военнослужащих, но есть и другие военизированные подразделения", - выяснили журналисты.

По сведениям источника, на пока еще подконтрольных противнику землях есть около 32 тысяч представителей Федеральной службы безопасности РФ, Росгвардии и других вражеских силовиков, которые осуществляют полицейские функции.

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Россияне совершили полномасштабное вторжение на нашу территорию 24 февраля 2022 года. Сообщалось, что во вторжении участвовали 180 тысяч оккупантов. Позже появилась информация, что по состоянию на ноябрь 2023-го на украинской земле находились свыше 400 тысяч противников.

Захватчики пытаются двигаться вперед на ряде направлений и получают достойный отпор от Сил обороны Украины. В начале июня спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин предупредил, что враги могут сосредоточить основные усилия на попытке прорвать оборону украинцев и развить наступление в направлении Мирнограда, Покровска и города Селидово.