Неприцельным выстрелом из подствольного гранатомета противник пытался спровоцировать украинских военных на участке фронта вблизи Марьинки.

На Донбассе за сутки на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Читайте такжеКабмин изменил условия пересечения админграницы с оккупированным Крымом и ОРДЛО Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС в соцсети. "Неприцельным выстрелом из подствольного гранатомета противник пытался спровоцировать наших воинов на участке фронта вблизи Марьинки. Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь, вследствие враждебного выстрела, нет", - говорится в сообщении.

В пресс-центре уточнили, что с начала этих суток в полосах ответственности украинских бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере.

"Параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны локализуют масштабные лесные и степные пожары на Луганщине, которые были спровоцированы противником. Так, в районе Станицы Луганской огнем охвачено более двухсот гектаров лесостепи, в районе населенного пункта Лобачево пожар занимает площадь около 950 гектаров ", - сообщили в рпес-центре.

В частности, к борьбе с огнем в Луганской области привлечено почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений Вооруженных сил Украины и ГСЧС. "В населенных пунктах Зайцево и Новолуганское пожары уже ликвидированы", - говорится в сообщении.

В пресс-центре также сообщили, что во время тушения пожара, двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили термические ожоги. Им оказали первую медицинскую помощь и доставили в военные медицинские учреждения. Состояние здоровья обоих военных - удовлетворительное.

Ситуация на Донбассе: что известно

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Автор: Ирина Погорелая