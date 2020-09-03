На Донбассе за сутки на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Читайте такжеКабмин изменил условия пересечения админграницы с оккупированным Крымом и ОРДЛО Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС в соцсети. "Неприцельным выстрелом из подствольного гранатомета противник пытался спровоцировать наших воинов на участке фронта вблизи Марьинки. Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь, вследствие враждебного выстрела, нет", - говорится в сообщении.
В пресс-центре уточнили, что с начала этих суток в полосах ответственности украинских бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере.
"Параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны локализуют масштабные лесные и степные пожары на Луганщине, которые были спровоцированы противником. Так, в районе Станицы Луганской огнем охвачено более двухсот гектаров лесостепи, в районе населенного пункта Лобачево пожар занимает площадь около 950 гектаров ", - сообщили в рпес-центре.
В частности, к борьбе с огнем в Луганской области привлечено почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений Вооруженных сил Украины и ГСЧС. "В населенных пунктах Зайцево и Новолуганское пожары уже ликвидированы", - говорится в сообщении.
В пресс-центре также сообщили, что во время тушения пожара, двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили термические ожоги. Им оказали первую медицинскую помощь и доставили в военные медицинские учреждения. Состояние здоровья обоих военных - удовлетворительное.
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