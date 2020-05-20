ОБСЕ заявила об уменьшении обстрелов на Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ заявили об обстреле беспилотника миссии.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ констатировала уменьшение за предыдущие сутки количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Также наблюдатели заявили об обстреле беспилотника миссии.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 19 мая.

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Так, в Донецкой области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав между тем больше взрывов (45), если сравнивать с предыдущими сутками (13 взрывов)".

Примерно две трети нарушений режима прекращения огня, в том числе почти все взрывы, зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции (15 км на север от Донецка).

В Луганской области наблюдатели выявили меньше нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также меньше взрывов (примерно 30), если сравнивать с предыдущими сутками (ориентировочно 75 взрывов).

Все нарушения зафиксированы в районах на восток, юго-восток и юго-запад от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км на запад от Луганска).

Кроме того, наблюдатели сообщили, что находясь 18 мая примерно в 2 км на восток от Богдановки (подконтрольна правительству, 41 км на юго-запад от Донецка) "для осуществления полета беспилотного летательного аппарата СММ малого радиуса действия над западной окраиной н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км на юг от Донецка), слышали 8 очередей из стрелкового оружия на расстоянии примерно 3,5 км на восток".

По их оценке, огонь вели в направлении дрона, который пролетал на расстоянии ориентировочно 3 км на восток от этого места. Отмечается, что патруль миссии благополучно приземлил беспилотник.

Напомним, 15 мая патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел вблизи оккупированного населенного пункта Березовское. Наблюдатели в результате обстрелов не пострадали.

Во вторник, 19 мая, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. При этом боевики применили запрещенное к размещению на линии соприкосновения вооружения.