Еще 13 человек были ранены в результате развязанных Россией боевых действий.

В воскресенье, 15 мая, российские оккупанты убили трех мирных жителей Донецкой области: двух в Дробышево и одного в Торецке.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Еще 13 человек получили ранения", - подчеркнул он.

Кроме того, добавил Кириленко, удалось уточнить информацию о трех гражданских, погибших ранее: двое в Северске и один в Вольном поле.

"Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана 3 гражданским, которые были ранены на Луганщине", - сообщил глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, 15 мая из Северодонецка Луганской области смогли вывезти 10 человек, а на пути автомобиль попал под обстрел российских войск. К счастью, обошлось без пострадавших.

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