В воскресенье, 15 мая, российские оккупанты убили трех мирных жителей Донецкой области: двух в Дробышево и одного в Торецке.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Еще 13 человек получили ранения", - подчеркнул он.
Кроме того, добавил Кириленко, удалось уточнить информацию о трех гражданских, погибших ранее: двое в Северске и один в Вольном поле.
"Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана 3 гражданским, которые были ранены на Луганщине", - сообщил глава ОВА.
Как сообщал УНИАН, 15 мая из Северодонецка Луганской области смогли вывезти 10 человек, а на пути автомобиль попал под обстрел российских войск. К счастью, обошлось без пострадавших.