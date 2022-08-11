Повреждено около 20 жилых домов.

Стало известно о новых последствиях удара российских войск по Днепропетровской области в ночь на 11 августа. В частности, в селе Великомихайловка Днепропетровской области было попадание четырех ракет, повреждены около 20 жилых домов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Уточнение относительно обстрелов в Синельниковском районе. В село Великомихайловка прилетело четыре ракеты. Были попадания в центр населенного пункта. Какие именно ракеты - сейчас выясняют специалисты. По предварительной информации, С-300", - отметил он.

Повреждены около 20 жилых домов.

В результате обстрела без окон остался детский сад, амбулатория, также повреждены электросети.

Обстрел Днепропетровской области 11 августа: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 августа, председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что ночью оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, есть погибшие и раненые.

В частности, в Синельниковском районе враг ударил по Великомихайловской громаде. Повреждены мельница и дома. Пострадали супруги - женщина в больнице.

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